Il cast del nuovo Dune si impreziosisce anche con Josh Brolin

Dopo un thriller monumentale come Sicario, Josh Brolin tornerà a essere diretto da Denis Villeneuve nel nuovo adattamento cinematografico di Dune, il capolavoro di fantascienza scritto da Frank Herbert. L’attore raggiunge così un cast già incredibile composto da Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Javier Bardem, Charlotte Rampling, Zendaya, Dave Bautista e Stellan Skarsgård. Brolin avrà la parte di Gurney Halleck, ruolo che nel film diretto da David Lynch era stato interpretato da Patrick Stewart.

L’adattamento di Dune è stato scritto dallo stesso Villeneuve in collaborazione con Jon Spaihts (Passengers) ed Eric Roth (Forrest Gump). Alla produzione la Legendary Pictures. Le riprese del progetto che si preannuncia maestoso dovrebbero cominciare entro il 2019, mentre una data d’uscita nelle sale non è ancora stata fissata. Dune sarà diviso comunque in due film.

Josh Brolin tornerà a interpretare Thanos nell’imminente Avengers: Endgame, poi forse vestirà nuovamente i panni di Cable – visto in Deadpool 2 – se il progetto X-Force vedrà la luce. Ricordiamo che l’attore è stato candidato all’Oscar come non protagonista per Milk, diretto da Gus Van Sant. Il suo film migliore però rimane a nostro avviso Non è un paese per vecchi, sontuoso western contemporaneo diretto dai fratelli Coen nel 2007.