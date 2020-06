Il caso Spotlight: il film da vedere e commentare insieme mercoledì 24 giugno con SimulWatch

News Cinema

Tratto da un'inchiesta giornalistica del Boston Globe, Il caso Spotlight racconta le molestie che hanno scosso la Chiesa Cattolica nel 2001. Appuntamento su SimulWatch mercoledì 24 giugno alle 21.

La visione condivisa di mercoledì 24 giugno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è il film tratto da una famosa inchiesta giornalistica che ha avuto luogo nel 2001. Il caso Spotlight ripercorre le indagini svolte dai giornalisti del quotidiano Boston Globe sull’arcivescovo Bernard Francis Law.

Il film, diretto da Tom McCarthy, è interpretato da Michael Keaton, Rachel McAdams, Mark Ruffalo, Liev Schreiber, John Slattery e Brian d'Arcy James. L'appuntamento per vedere tutti insieme Piranha 3D e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi mercoledì 24 giugno alle 21.

Di sei nomination agli Oscar, il film si è portato a casa due statuette tra cui quella più importante. Il caso Spotlight è stato premiato dall'Academy Award come miglior film in assoluto del 2015. Tratta dunque da una storia vera, la trama ruota intorno al lavoro del nuovo direttore del Boston Globe Martin Baron. L’uomo è piuttosto deciso a far tornare alla ribalta la testata giornalistica. Liberandosi dei comuni e ripetitivi casi che vengono trattati in redazione, Marty forma una squadra per indagare sugli abusi di un sacerdote.

Convinto che il cardinale di Boston sia il responsabile dell’insabbiamento degli abusi sui minori, Marty chiede ai suoi giornalisti di indagare più a fondo, portando alla luce uno dei casi più scandalosi della storia di Boston.



Il caso Spotlight: Il trailer italiano del film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Ötzi e il mistero del tempo.