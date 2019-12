Il caso Parasite: ancora nella top ten del botteghino italiano, e ancora a premi in giro per il mondo

News Cinema

I riconoscimenti ricevuti dal film di Bong Joon-ho sono tutti meritatissimi, e stupisce in positivo la risposta del pubblico italiano.

La notizia arrivata nel weekend è che Parasite ha aggiunto i premi della Los Angeles Films Critic Association come miglior film, miglior regista (Bong Joon-ho) e miglior attore non protagonista (Song Kang-ho) al suo carniere di riconoscimenti, che dalla Palma d'oro di Cannes dello scorso maggio a oggi si fa sempre più nutrito.

Ma a colpire ancora di più - dato che di premi come quelli dei critici losangelini Parasite ne vincerà molti altri, culminando con tutta probabilità il suo percorso con l'Oscar al miglior film internazionale (che è la nuova denominazione di quello che era noto finora come "miglior film straniero") il prossimo febbraio - è che il film di Bong continua un successo al botteghino italiano che, per un film orientale, è sicuramente piuttosto sorprendente.

Piazzatosi nono posto della classifica degli incassi dello scorso weekend, con una media per sala ancora notevole (1727 euro), Parasite ha superato il milione e settecentomila euro d'incasso complessivo, ed è il più "vecchio" dei film della top ten, dalla quale non è mai uscito in tutte e cinque le settimana di presenza nei cinema italiani. Nessuno degli altri film nelle prime dieci posizioni della classifica degli incassi italiani ha un'anzianita in sala superiore alle tre settimane, tanto per intenerci.

Con l'arrivo nelle sale di Il primo Natale e delle altre uscite di giovedì 12 dicembre, ci sono purtroppo buone possibilità che questa diventi l'ultima settimana di permanenza in top ten di Parasite, ma non è detto che il film di Bong non sorprenda un'altra volta, prolungando il suo successo al botteghino, e avvicinandosi ancora di più al traguardo (anche solo ideale) dei due milioni di euro.