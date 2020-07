Il casco di Tom Cruise in Top Gun all'asta tra i cimeli di Hollywood

News Cinema

Verranno battuti all'asta il mese prossimo molti cimeli hollywoodiani, vecchi e recenti, per la gioia dei ricchi appassionati. Tra questi anche il casco indossato da Tom Cruise in Top Gun, la cinepresa di Alfred Hitchcock e molti altri.

Se siete feticisti degli oggetti resi celebri dai film di Hollywood, siamo certi che vorreste assicurarvi, potendo, uno dei cimeli che andranno all'asta da Pop Store (casa d'aste con base a Londra e Los Angeles) il mese prossimo, il 26 e 27 agosto: oltre 850 ricordi "concreti" dei nostri film preferiti per un valore di circa 6 milioni di dollari! Tra questi c'è il casco indossato da Tom Cruise in Top Gun nel 1986, le più recenti auto guidate da Leonardo DiCaprio e Brad Pitt in C'era una volta... in America e perfino la macchina da presa utilizzata da Alfred Hitchcock per girare il suo capolavoro La donna che visse due volte.

La base d'asta varia da un accessibile 100 dollari a 500.000, che restringe di molto la platea dei possibili acquirenti. Il dirigente della sezione di Los Angeles, Brandon Alinger, che lavora per Pop Store da 13 anni, è un esperto delle serie di Indiana Jones e Star Wars e ha viaggiato da ragazzo in Tunisia sulle tracce delle location di questi film, dove ha scoperto oggetti abbandonati dalle varie lavorazioni (sigh) oltre vent'anni prima.

Questi alcuni degli oggetti che verranno battuti all'asta a fine agosto e le relative stime in dollari (sognare, almeno, è lecito):