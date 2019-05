Il Cardellino: Il Trailer ufficiale in italiano del film dal romanzo di Donna Tartt

Dopo quello in versione originale di due giorni fa, vi possiamo oggi mostrare il primo trailer ufficiale de Il Cardellino anche in italiano.

Il film, tratto dal romanzo bestseller di Donna Tartt, vincitrice del Premio Pulitzer per la narrativa nel 2014, è diretto da John Crowley e vede Ansel Elgort nei panni del protagonista Theo Decker e Nicole Kidman in quelli della Sig.ra Barbour.

La storia è quella Theodore "Theo" Decker, la cui esistenza viene sconvolta all'età di 13 anni, quando sua madre venne uccisa dallo scoppio di una bomba al Metropolitan Museum of Art.

La tragedia cambiò il corso della sua vita, conducendolo in una commovente odissea fatta di dolore e colpevolezza, di reinvenzione e redenzione, e persino di amore. Nel mezzo di tutto ciò, si aggrappa ad un tangibile oggetto di speranza, ricordo di quel giorno... il quadro di un uccellino incatenato al suo trespolo, Il Cardellino.



Il Cardellino: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il film, che arriverà nei cinema italiani il 10 ottobre prossimo, vede nel suo cast anche Oakes Fegley nel ruolo di Theo da bambino, Aneurin Barnard in quello di Boris, il Finn Wolfhard di Stranger Things e It nel ruolo di Boris da bambino, Sarah Paulson nel ruolo di Xandra, Luke Wilson in quello di Larry e Jeffrey Wright in quello di Hobie.