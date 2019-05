Il Cardellino: il primo trailer del film tratto dal romanzo di Donna Tartt

Ecco finalmente il primo trailer di Il Cardellino, il film di John Crowley con protagonisti Nicole Kidman e Ansel Elgort che porta al cinema l'omonimo best seller scritto da Donna Tartt.

La storia, lunga e piena di eventi e personaggi, è in estrema sintesi quella di Theodore “Theo” Decker, un ragazzo rimasto orfano di madre dopo un attentato dinamitardo al Metropolitan Museum of Art di New York, che dopo quella tragedia che cambiò il corso della sua vita visse tra sensi di colpa e voglia di riscatto che lo portarono a reinventarsi continuamente, finendo protagonista di innumerevoli avventure, tra la Las Vegas dove vive il padre poco di buono e una New York nella quale finisce sotto l'ala di un camaleontico antiquario, che lo introduce nel mondo dei falsi d'arte e del loro commercio, con un sogno d'amore per una ragazza dai capelli rossi incontrata dopo il traumatico evento di molti anni prima. Il tutto, nell'ossessione per un quadro di Carel Fabritius intitolato "Il cardellino".



Il Cardellino: Il Primo Trailer Ufficiale del Film - HD

Premiato con il Pulitzer per la narrativa nel 2014, "Il cardellino" è un libro magnifico e complesso, firmato da una delle più importanti autrici dei nostri tempi. A prendersi sulle spalle l'oneroso compito di tramutarlo in una sceneggiatura è stato Peter Straughan, che ha all'attivo i copioni di film come L'uomo che fissa le capre, Il debito, L'uomo di neve e, soprattutto, La talpa, lo spy movie di Tomas Alfredson che gli è valso un BAFTA e una candidatura all'Oscar.

Nel cast, oltre a Kidman e Elgort, ci sono anche Aneurin Barnard, Fill Wolfhard, Sarah Paulson, Luke Wilson, Jeffrey Wright, Ashleight Cummings e molti altri ancora.

Il cardellino debutterà negli USA il 13 settembre, e in Italia il 10 ottobre. Sono date che sembrerebbero indicare come molto probabile una partecipazione del film al prosssimo Festival di Venezia.