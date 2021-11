Il capo perfetto: in anteprima esclusiva il trailer italiano del film con Javier Bardem che rappresenta la Spagna all'Oscar

News Cinema

Javier Bardem è il protagonista di questa commedia diretta da Fernando León de Aranoa che è in corsa per ottenere una nomination come Miglior Film Internazionale ai Premi Oscar 2022. Vi presentiamo in anteprima esclusiva il trailer italiano di Il capo perfetto, che sarà nei cinema il 23 dicembre con BIM Distribuzione.

Un po' a sopresa (in molti scommettevano sul solito Almodovar) il film che rappresenterà la Spagna agli Oscar 2022 nella speranza di ottenere una nomination come Miglior Film Internazionale, è una commedia con Javier Bardem che si intitola Il capo perfetto, scritto e diretto da Fernando León de Aranoa.

La storia vede l'attore nei panni di un capo d'azienda amato dai suoi dipendenti per la generosità e l'umanità con cui si rapporta con loro, che però - ansioso di ricevere un importante riconoscimento - inizia per eccesso di zelo a combinare una serie di disastri che rischiano di compromettere tutto.

Il film debutterà nei cinema italiani il 23 dicembre con BIM Distribuzione e di cui vi presentiamo in anteprima esclusiva il trailer italiano.

Il capo perfetto: il trailer italiano del film con Javier Bardem