Il candidato all'Oscar Michael Shannon nel trailer del film sportivo Wolves

Agli Oscar 2017, si sappia, nella categoria "miglior attore non protagonista" qui si fa il tifo per Michael Shannon.

E non sarebbe nemmeno necessario spiegare il perché.

Magari lo faremo, ma intanto ce lo vediamo nel trailer di un nuovo film che lo vede tra i protagonisti, assieme a Carla Gugino e al giovane Taylor John Smith: Wolves.

Diretto da Bart Freundlich, Wolves racconta di Anthony, una 18enne stella del basket del circuito delle high school che sta per vedere i suoi sogni realizzarsi quando, all'ultimo anno di liceo, la Cornell University lo chiama nella sua squadra. Un sogno che, però, rischia di infrangersi per via della realtà che si agita tumultuosa sotto la superficie di una vita quasi perfetta di vincente: la sua famiglia, infatti, ha seri problemi, economici e non solo, a causa della dipendenza dal gioco d'azzardo del padre Lee (interpretato da Shannon); e in più arrivano anche un infortunio e altre avversità. Riuscirà Anthony a superarle tutte, diventare un uomo e coronare il suo sogno?

Qualcosa ci dice di sì.

Wolves debutterà sia nelle sale che on demand dal prossimo 3 di marzo.