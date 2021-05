Il buco in testa, una clip esclusiva dal film su una storia vera degli anni di piombo

News Cinema

Una donna conosce il nome dell'assassino di suo padre in Il buco in testa, di cui vi presentiamo una sequenza in anteprima esclusiva. Dirige Antonio Capuano, tra gli interpreti Teresa Saponangelo e Tommaso Ragno. Il film arriva al cinema il 20 maggio, distribuito da Eskimo in collaborazione con Altri Sguardi.

Il buco in testa di Antonio Capuano, in uscita nelle sale il 20 maggio, racconta di Maria Serra (interpretata da Teresa Saponangelo), una donna che in provincia di Napoli non è mai riuscita a elaborare il lutto per un padre che non ha mai conosciuto, ucciso durante gli anni di piombo da un militante di estrema sinistra. Nella clip in anteprima esclusiva che vi mostriamo scorrono paralleli la sofferenza di Maria e il ricordo del terrorista, del quale ora viene rivelato il nome. Maria decide di partire per Milano, dove l'uomo lavora dopo aver scontato la pena: ha intenzioni di vendetta...



Il buco in testa: Clip Ufficiale del Film in esclusiva - HD



