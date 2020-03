Il buco: il trailer del thriller distopico spagnolo in streaming su Netflix

News Cinema

Diretto dall'esordiente regista basco Galder Gaztelu-Urrutia, è stato uno dei film più amati del concorso del TFF 2019, e sarà disponibile in streaming su Netflix dal 20 marzo.

In Italia si chiamerà Il buco, in originale era El Hoyo ("la fossa"), mentre il titolo internazionale è The Platform. E sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal 20 marzo. Il consiglio spassionato è quello di non perderlo, perché si tratta di uno dei film migliori visti nel 2019 ai festival internazionali (era nel concorso del Torino Film Festival) ed è un film di genere secco, essenziale, intelligente e provocatorio. Come dimostra anche il suo trailer originale.

Protagonista di Il buco è un uomo che si risveglia in una cella grigia e spoglia, occupata anche da un uomo anziano. Al suo fianco, una copia del "Don Chisciotte della Mancia". Sopra e sotto di loro, altre celle identiche, occupata ognuna da due persone. Al centro della cella, un enorme buco del quale non si vede né l'inizio né la fine, attraverso il quale ogni giorno, una volta al giorno, cala dall'alto una piattaforma zeppa di cibo, che si ferma per pochi minuti a ogni piano. Chi occupa i piani più alti di quella misteriosa prigione verticale, può abboffarsi all'inverosimile; più si scende, meno cibo rimane disponibile. E per chi è sotto un certo livello, non resta più niente. L'uomo anziano sembra aver accettato passivamente il funzionamento di quel luogo, mentre il nuovo arrivato non si rassegna alla sua crudele assurdità.





Il buco, opera prima del giovane regista basco Galder Gaztelu-Urrutia, dimostra che è ancora possibile fare cinema di genere con una forte valenza politica e la capacità di intrattenere e conquistare il suo pubblico, piazzandosi a cavallo tra il John Carpenter più libero ed eversivo il Marco Ferreri più grottesco e provocatorio.

La chiara metafora di Il buco e delle sue ingiustizie riguarda il mondo in cui tutti noi viviamo, e il modo in cui reagiamo ad esse: adeguandoci e diventando sempre più egoisti e rapaci, oppure cercando di combattere per migliorare la situazione propia e altrui.