Il boxoffice italiano del weekend vede l'entrata di Si muore solo da vivi

Il secondo botteghino del weekend dopo la riapertura di alcune sale, vede la vetta invariata, ma due nuove entrate: Si muore solo da vivi e Se un giorno tornerai.

Vogliamo presentarvi un rapido excursus sul secondo boxoffice italiano del weekend dopo la riapertura di alcune sale: ribadiamo come le cifre siano indicative e simboliche di una volontà di ripartenza, complessa per la stagione, le conseguenze psicologiche del Covid-19 e l'assenza di uscite di blockbuster dal grande richiamo.

Le due nuove entrate sono al quarto e quinto posto. In quarta posizione c'è Si muore solo da vivi con Alessandro Roia, Alessandra Mastronardi e Neri Marcorè: storia di un quarantenne che sulle sponde del Po trascina la sua vita, finché il terremoto del 2012 non risveglia in lui la voglia di rimettersi finalmente in gioco. Ha incassato 8.760 euro.

In quinta posizione c'è invece Se un giorno tornerai: qui un pittore recluso in una casa in collina (Paolo Pierobon) riceve la visita della moglie (Antonia Liskova), che appena due anni addietro aveva deciso di lasciarlo. Parte con 5.320 euro.

Le prime posizioni, come si diceva, rimangono invariate: in vetta troviamo sempre il francese I miserabili, storia dura ambientata nella periferia parigina. Con altri 15.900 euro incassati, raggiunge il totale di 52.680. Al secondo posto rimane Favolacce dei fratelli D'Innocenzo, dura e visionaria parabola sulla disumanità italiana, cointerpretato da Elio Germano: registra altri 11.000 euro e tocca il totale di 29.000.



Il box office completo del weekend



