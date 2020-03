Il boxoffice italiano del weekend è drammaticamente identico a quello della scorsa settimana: effetto Coronavirus

News Cinema

E' raro che accada: per assenza di nuove uscite di rilievo causa Coronavirus, il boxoffice italiano del weekend non cambia e vede sempre in testa Gli anni più belli.

Effetto Coronavirus: è assai raro che capiti, ma la classifica del boxoffice italiano del weekend, nelle sue prime cinque posizioni, è uguale a quella della settimana scorsa. La scarsità di nuove uscite, per lo stato di crisi, mantiene in prima posizione il corale Gli anni più belli di Gabriele Muccino, ma naturalmente è una vittoria di Pirro: l'incasso è di appena 376.000 euro, con media di 1.000 euro per 373 copie in circolazione. Gli anni più belli comunque ha un totale che ammonta ora a 5.316.000. Per darvi un termine di paragone, persino l'ultima estate, periodo tendenzialmente negativo per il settore in Italia, ha viaggiato su primi posti con Hobbs & Shaw a metà agosto con una vetta da 2 milioni, grazie all'iniziativa Moviement. Mala tempora currunt.

Seconda posizione quindi anche per Bad Boys for Life con Will Smith e Martin Lawrence, con altri 275.000 euro portati a casa, per un complessivo italiano di 1.271.000: potevano essere molto di più, se teniamo presente che nel mondo il terzo capitolo della saga ha registrato 405.000.000 di dollari su 90 di costo, diventando almeno in termini assoluti il migliore risultato della serie.

Al terzo posto fermo Il richiamo della foresta con Harrison Ford e Omar Sy, nuova versione del romanzo di Jack London: si parla di 267.000 euro e un totale italiano di 1.020.000. Le prospettive per il film di Chris Sanders nel mondo non sono rosee: 79.260.000 dollari su 135 di costo stanno per confermare il flop.