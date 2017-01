Il biopic su Tupac Shakur All Eyez on Me arriverà finalmente in sala grazie alla Lionsgate

Dopo anni di tentativi andati a vuoto, finalmente il biopic dedicato a Tupac Shakur e intitolato All Eyez on Me potrà finalmente arrivare la cinema.

La Summit Entertainment, proprietà della Lionsgate, ha acquistato i diritti americani del film dalla Morgan Creek. Il biopic dovrebbe arrivare nelle sale il prossimo 16 giugno, giorno in cui Tupac avrebbe compiuto 46 anni. Il lungometraggio racconta l'ascesa di Shakur come artista hip-hop, attore, poeta e attivista, ma anche la sua carcerazione e il periodo controverso in cui lavoroò con la Death Row Records.

Assassinato nel 1996 a Las Vegas a soli 25 anni, Tupac Shakur è diventato un'icona della controcultura degli anni '90, ricordato fino ad oggi e ancora amato moltissimo dal pubblico musicale e non solo.

All Eyez on Me, che è anche il titolo del quarto album dell'artista, è stato diretto da Benny Boom. A interpretare Tupac Demetrius Shipp Jr.. Nel cast anche Kat Graham, Dominic Santana, Jamal Woolard, Keith Robinson, Hill Harper e le due star di The Walking Dead Danai Gurira e Lauren Cohan.

Il progetto, iniziato nel 2011, ha visto sia Antoine Fuqua e John Singleton rinunciare a dirigerlo. Nel 2015 vi furono poi delle controversie legali contro la Morgan Creek che bloccarono il film dall'arrivare in sala. La situazione però appare ora definitivamente sbloccata, e finalmente vedremo All Eyez on Me al cinema.