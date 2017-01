Il biopic su Mike Tyson di Martin Scorsese con Jamie Foxx è ancora vivo

Qualche anno fa Jamie Foxx era legato al progetto di un biopic sul pugile Mike Tyson, per la regia di Martin Scorsese alla Paramount. Scorsese, proprio questo weekend nelle nostre sale con Silence, ha però in cantiere in tempi brevi la sua reunion con Robert De Niro in The Irishman. Stando a quel che Foxx ha dichiarato a ScreenRant, tuttavia, il progetto non è accantonato.

"Si farà, Scorsese è della partita, la vita di Mike Tyson è una delle storie americane più incredibili", sono state le parole dell'attore nell'intervista. Cosa curiosa, questo progetto prevedeva l'uso della computer grafica e della performance capture, per consentire a Foxx di interpretare Tyson anche da giovane. Scorsese dal canto suo prevede già di utilizzare lo stesso escamotage in The Irishman su De Niro.

Rivedremo prossimamente Jamie Foxx nel poliziesco Sleepless - Il giustiziere, al fianco di Michelle Monaghan.