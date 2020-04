Il bell'Antonio: il film da vedere e commentare insieme sabato 18 aprile con SimulWatch

News Cinema

Marcello Mastroianni protagonista di questo adattamento del romanzo di Vitaliano Brancati diretto da Mauro Bolognini. Appuntamento su SimulWatch sabato 18 aprile alle 17.

La visione condivisa di sabato 18 aprile organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di un grande classico del cinema italiano: Il bell'Antonio.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Il bell'Antonio e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per sabato 18 aprile alle ore 17.

Libero adattamento del romanzo omonimo di Vitaliano Brancati, che con "Don Giovanni in Sicilia" e "Paolo il caldo" forma una formidabile e acida trilogia capace di raccontare con toni drammatici e satirici il ruolo del maschio nella società e nella politica italiana della prima metà del Novecento, Il bell'Antonio racconta le avventure di un giovane assai bello e di cui si favoleggiano le imprese da seduttore che, tornato a Catania dopo un lungo soggiorno romano, viene dato in sposa alla figlia (bella anche lei) di un notabile del posto. Il problema è che Antonio pare non riuscire in alcun modo a consumare questo matrimonio, causando scandalo, indignazione, disperazione e tanti pettegolezzi. Protagonisti del film sono Marcello Mastroianni e Claudia Cardinale, mentre dietro la macchina da presa siede Mauro Bolognini. Il romanzo di Brancati, ambientato negli anni Trenta e non nei Sessanta come invece il film, è stato adattato per il cinema da Pier Paolo Pasolini e Gino Visentini.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Piercing.