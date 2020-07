Il BCT Festival di Benevento (pre)apre con Ritorno al futuro: in collegamento live lo sceneggiatore Bob Gale

News Cinema

Il BCT Festival si unisce alle celebrazioni del 35° anniversario di Ritorno al futuro con una proiezione in Piazza Cardinal Bartolomeo Pacca, prima di dare il via dal 28 luglio al 2 agosto a un festival con molti ospiti dal vivo e tante proiezioni reali e virtuali.

Il settore della cultura ha subito un forte dissestamento a causa dell'emergenza sanitaria. Dobbiamo armarci di pazienza e cautela, perché abbiamo davanti altri mesi delicati da affrontare e ancora per qualche tempo le attività che prevedono un esperienza collettiva in un luogo fisico saranno poche e regolamentate. Tra i primi festival a riemergere per garantire una continuità culturale e una sorta di ritorno alla normalità c'è il BCT - Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. Rispetto alla sua abituale veste di manifestazione con grandi presenze e numerosi eventi dislocati per la città campana, quest'anno qualcosa di diverso ci sarà. Ma ci sarà ed questo ciò che conta.

"ll nostro festival trova la sua prima natura nell'estate, la sua essenza è nell'incontro con il pubblico" spiega il direttore artistico e fondatore Antonio Frascadore. Per l'edizione 2020 sarà Piazza Cardinal Bartolomeo Pacca il punto di riferimento del BCT, con un allestimento che adotterà tutte le precauzioni e le accortezze del caso per garantire la sicurezza del pubblico e degli ospiti. "A maggio ci siamo riuniti e abbiamo iniziato a metterci la testa per capire come avremmo potuto fare" continua Frascadore, "e siamo riusciti a costruire un programma che non sembra un evento post-covid. Il nostro è un lavoro che dura 11 mesi su 12 per costruire un cartellone di eventi e proiezioni ed è stato complicatissimo, ma il nostro festival è come il telecomando di casa, dove le persone hanno la possibilità di vedere quello che vogliono e tutto gratuitamente, come facciamo ogni anno".

Sono oltre 230 le opere in concorso, arrivate da ben 30 diversi paesi del mondo, che verranno proiettate in streaming sul sito ufficiale del BCT Festival. La pre-apertura è di quelle che vantano una caratura internazionale: lunedì 27 luglio alle 21:30 in Piazza Cardinal Bartolomeo Pacca ci sarà la proiezione di Ritorno al futuro per festeggiare il 35° anniversario del film. Non solo, ad introdurre il celebre e amato film di Robert Zemeckis con Michael J. Fox e Christopher Lloyd interverrà lo sceneggiatore Bob Gale in collegamento live dagli Stati Uniti.

Nei sei giorni seguenti, dal 28 luglio al 2 agosto, la città sannita accoglierà numerosi ospiti italiani: Vincenzo Salemme, che riceverà nella serata di apertura un premio alla carriera, Marco D’Amore, Lillo e Greg, Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Francesco Montanari, Cristiana Dell’Anna, Michele Placido, Francesca Barra, Giacomo Ferrara, Claudio Santamaria, Fabio Balsamo e Max Gazzè. La serata conclusiva avverà nientemeno che con la partecipazione sul palco di Carlo Verdone.