Il Batman con Robert Pattinson non sarà una origin story

Nella vita le certezze sono poche, ma da alcuni giorni una in più l'abbiamo avuta: il nuovo Batman sarà Robert Pattinson. Che vi piaccia o no, lo sceneggiatore e regista Matt Reeves in accordo con Warner Bros/DC Comics ha scelto l'attore britannico per interpretare il Cavaliere Oscuro. Dopo aver raggiunto la notorietà come vampiro in nella saga di Twilight, Pattinson ha sempre fatto precise scelte per la sua carriera dedicandosi al cinema d'autore o comunque non prettamente commerciale. È comprensibile però che di fronte all'opportunità di diventare l'uomo pipistrello il fanciullino che è in lui si sia risvegliato. Non è nemmeno escluso che Christopher Nolan, autore della più celebrata versione cinematografica di Batman, abbia dato la sua "benedizione" all'attore, considerato che i due stanno attualmente lavorando insieme sul set di Tenet e sarebbe ingenuo pensare che non ne abbiano parlato.

Ma la notizia di oggi riguarda invece la storia di The Batman perché, come conferma Matt Reeves, non sarà una origin story. Dunque non dovremmo vedere per l'ennesima volta il piccolo Bruce assistere in un vicolo buio all'assassinio dei suoi genitori. Il cavaliere oscuro secondo Reeves sarà un Bruce Wayne trentenne, con già maturata l'idea di mascherarsi per combattere il crimine, ma alle prime armi con questo "passatempo" tra le sue attività di miliardario.