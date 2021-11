Il bambino nascosto: video interviste a uno strepitoso Silvio Orlando e al regista Roberto Andò

News Cinema

Un uomo vive le sue giornate malinconiche e solitarie in un quartiere centrale di Napoli. Silvio Orlando alle prese con l'irruzione nella sua quotidianità di un giovanissimo ospite inatteso ne Il bambino nascosto. Video intervista al protagonista e al regista Roberto Andò.

Le giornate sono sempre uguali, per il professore di pianoforte al Conservatorio Silvio Orlando. Fino a che la quotidianità e la sua malinconia rassegnata sono sconvolte dall'irruzione di un piccolo vicino. Il bambino nascosto è il nuovo film di Roberto Andò, liberamente tratto dal suo romanzo omonimo, appena uscito in sala per 01 Distribution. Napoli è al centro di questa storia fra giallo e dramma crepuscolare, con uno strepitoso Silvio Orlando e il giovanissimo esordiente Giuseppe Pirozzi.

Un affresco elegante, fatto di silenzi e studio emotivo fra due persone che rappresentano mondi opposti, seppure vicini di casa. Abbiamo incontrato Silvio Orlando, insieme a Giuseppe Pirozzi, oltre al regista Roberto Andò che, in queste interviste video ci raccontano il viaggio de Il bambino nascosto.

Il bambino nascosto: La nostra Intervista a Silvio Orlando, Giuseppe Pirozzi - HD