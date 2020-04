Il 7 e l'8: chi è Eleonora Abbagnato star del film di Ficarra e Picone

News Cinema

Grazie a Ficarra e Picone, Il 7 e l'8 rappresenta per Eleonora Abbagnato l'esordio al cinema, ma la sua carriera professionale è più che solida in un altro ambito artistico.

Nel caso abbiate un visto di recente Il 7 e l'8, il secondo film di Salvatore Ficarra e Valentino Picone uscito al cinema nel 2007, e contemporaneamente abbiate un vuoto di memoria su chi sia quella ragazza protagonista insieme ai due comici, questo articolo fa al caso vostro. Eleonora Scavuzzo è il personaggio interpretato da Eleonora Abbagnato che con questo film fa il suo esordio al cinema. Potreste ricordare di averla vista in TV quando qualche anno fa aveva sostituito Miguel Bosé nel programma Amici di Maria De Filippi o prima ancora sul palco del Festival di Sanremo affiancando in una serata la conduzione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ma se l'avete vista esibirsi nella danza, allora sapete bene chi è Eleonora Abbagnato, perché quando la si vede ballare non la si dimentica più.

Chi è Eleonora Abbagnato

Nata nel 1978, Eleonora Abbagnato comincia a studiare danza classica all’età di 5 anni in Italia. Si trasferisce successivamente a Monte-Carlo a l’Ecole Marika Bresobrasova. A 11 anni viene selezionata da Roland Petit per essere Aurora bambina nella sua versione de La bella addormentata nel bosco e nel 1992 entra all’École de danse de l’Opéra de Paris, dove completa tutti gli studi, partecipando alle tournées e agli spettacoli. Nel luglio 1996 entra a far parte del Corpo di Ballo de l’Opéra National di Parigi e partecipa alle numerose produzioni di repertorio classico e contemporaneo (da George Balanchine a Rudolf Noureev, da Roland Petit a Pina Bausch). Eleonora è solista nelle produzioni di Rudolf Noureev (Don Quichotte, La Belle au bois dormant, Cendrillon, La Bayadère, Raymonda, Casse-Noisette), Temptations of the Moon (Martha Graham), Pierre Lacotte (La Sylphide), Roland Petit (Clavigo et Le Jeune homme et la Mort), et George Balanchine (Emeraudes). Nel febbraio del 2001 viene promossa Première Danseuse e arricchisce il suo repertorio con diverse performance. Nel marzo 2004 interpreta un estratto da Pas de Dieux di Gene Kelly. Selezionata nel 1999 da William Forsythe per danzare nella creazione di Pas./parts, aggiunge alla sua carriera The Vertiginous Thrill of Exactitude, Approximate Sonata, Artifact Suite e Rire de la lyre (José Montalvo – 1999), Wuthering Heights (Kader Belarbi - 2002) e Songe de Médée (Angelin Preljocaj – 2004). Finalista al Concorso Internazionale di Danza di Varna (Bulgaria) nel 1998, Eleonora Abbaganto ha inoltre ricevuto il Premio « Giovane Speranza » della città di Catania, e il « Prix Danse Europe » nel 1990, il Premio Cercle Carpeaux per le sue interpretazioni durante la stagione 1998/99, il Premio Positano, il “Premio del Pubblico” conferitole dall’AROP nel 2000 e ancora nel 2001 il Premio Internazionale Gino Tani. Dal 2015 è direttrice del Corpo di Ballo dell'Opera di Roma.

L'esordio al cinema di Eleonora Abbagnato in Il 7 e l'8