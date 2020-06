Il 16 settembre tutti a casa di Alberto Sordi!

News Cinema

Annunciata la nuova data di apertura al pubblico della villa di Alberto Sordi, con mostra per il centenario della nascita del grande attore, anche al Teatro dei Dioscuri, rimandata lo scorso marzo per la pandemia.

Il 15 giugno l'Albertone nazionale, il grande attore romano Alberto Sordi, avrebbe compiuto 100 anni. E proprio in occasione di questa importante ricorrenza, lo scorso 7 marzo sarebbe stata inaugurata, negli spazi della celebre Villa di Sordi sull'Aventino - per la prima volta aperta al pubblico - e nel Teatro dei Dioscuri, la mostra "Il Centenario - Alberto Sordi 1920-2020". Due giorni dopo quella data, purtroppo iniziava il lockdown e dunque l'inaugurazione era stata rimandata. I molti che già avevano acquistato i biglietti hanno adesso una nuova data: la mostra si inaugurerà il 16 settembre 2020 (vi ragguaglieremo poi sul periodo di apertura).

Il 15 giugno in Campidoglio si terrà una conferenza stampa, proprio nel giorno del compleanno di Alberto Sordi, con ospiti illustri che lo hanno conosciuto bene, di cui vi racconteremo. Intanto, per le notizie sugli spazi della Mostra e tutte le informazioni utili in merito, vi rimandiamo all'articolo scritto in occasione della conferenza di presentazione lo scorso marzo, che trovate qua sotto.

