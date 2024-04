IF - Gli amici immaginari, il trailer italiano con le voci di Ciro e Pilar Fogliati

News Cinema

Esce al cinema il 16 maggio la commedia per famiglie IF - Gli amici immaginari con Ryan Reynolds, dove si va alla caccia dei personaggi fantastici che tutti i bambini, crescendo, hanno dimenticato...

Ci saranno anche le voci italiane di Ciro dei Jackal e di Pilar Fogliati in IF - Gli amici immaginari, la commedia per famiglie scritta e diretta da John Krasinski, interpretata da Ryan Reynolds e dalla giovane Cailey Fleming, al cinema dal 16 maggio. La storia ipotizza che tutti gli amici immaginari abbandonati da bambini e bambine ormai cresciuti non siano scomparsi nel nulla, ma esistano sul serio... e che qualche essere umano sia in grado di vederli!



IF - Gli Amici Immaginari: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Ciro e Pilar Fogliati per la fantasia di IF - Gli amici immaginari

IF - Gli amici immaginari rappresenta un cambio di rotta per il John Krasinski regista: il John attore è nato come commediante, celebre per la versione americana di The Office, però abbiamo imparato a conoscere il John regista con l'horror / sci-fi di A Quiet Place. Per la sua nuova opera da regista e unico sceneggiatore, Krasinski ha scelto invece di raccontare una fiaba moderna, presentata come "un film Pixar dal vero"... o quasi: perché la tecnica utilizzata fonde riprese dal vivo con l'animazione. La storia racconta di Bea (Cailey Fleming), una ragazzina che in un momento complesso della sua vita all'improvviso realizza di poter vedere in carne e ossa tutti gli amici immaginari prodotti dalla mente... degli altri! Non è l'unica ad avere questa capacità: anche "L'uomo del piano di sopra" (Reynolds) ha questo problema. La facoltà però permetterà loro di risolvere una situazione piuttosto rischiosa, nell'impresa di ricongiungere gli amici immaginari ai loro legittimi e ormai cresciuti proprietari!

Nella versione italiana del film, Ciro dei Jackal interpreta l'enorme tontolone Blue, mentre Pilar Fogliati dà la voce a Blossom. Leggi anche IF - Gli amici immaginari, John Krasinski commosso dalla reunion con Steve Carell: "Ho pianto tutto il giorno"