Idris Elba scherza su Twitter sulle voci che lo vogliono come prossimo James Bond

E' alto, elegante, inglese e ha una voce bellissima. Il fatto che sia di colore per fortuna non influisce sull'amore dei fan per Idris Elba, un attore tanto popolare che da più parti si è cominciato a parlare di lui come del prossimo James Bond post Daniel Craig. Le voci si sono diffuse quando un tabloid britannico ha riportato che la produttrice Barbara Broccoli avrebbe detto al regista Antoine Fuqua che era arrivato il momento di un attore non bianco per interpretare 007.

Parlando di Fuqua uno penserebbe immediatamente a Denzel Washington, ma da tradizione James Bond deve essere British, per cui subito ha iniziato a circolare il nome di Idris Elba.

L'attore ha commentato con due tweet divertiti, che sembrano fatti apposta per scatenare la fantasia dei fan, anche se probabilmente si sta solo divertendo. Nel primo scrive "Il mio nome è Elba, Idris Elba", adattandosi una celebre a anche parodiata battuta dell'agente segreto più famoso al mondo, e nel secondo "Non credete all'HYPE", ovvero alle voci eccitate e incontrollate.



A quanto pare, interrogato in merito da un giornalista di Deadline, Elba ha risposto di non essere mai stato contattato per la parte, che ovviamente si tratta di un ruolo fondamentale e che l'intera faccenda che lo riguarda sta diventando una farsa.

A prescindere da questo voi che ne pensate? Come lo vedreste il buon Idris nello smoking di James Bond?

my name’s Elba, Idris Elba. pic.twitter.com/kEyyaVg8JX — Idris Elba (@idriselba) 12 agosto 2018