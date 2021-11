Idris Elba sarà nel prossimo film di James Bond... ma in un ruolo diverso

News Cinema

Il non sempre veritiero The Sun ci informa che Idris Elba è stato contattato per il 26esimo Bond Film, ma che non sarà lui il nuovo 007. Dobbiamo crederci?

Torniamo a parlare di James Bond e del prossimo film con protagonista l'agente con licenza di uccidere. L'inglese The Sun, che è un tabloid e non sempre riporta notizie attendibili, che vanno quindi prese cum grano salis, ci informa che nel cast ci sarà Idris Elba. Attenzione, però, perché sembra che non gli sia stato offerto il ruolo del protagonista

Elba, che nel 2018 è stato l'uomo più sexy del mondo secondo People, aveva fatto dell'ironia quando, 3 anni fa, molti lo avevano identificato come il James Bond dell'era post Daniel Craig. L'attore aveva infatti condiviso su Twitter una sua immagine cartoon accompagnata dalla frase "Elba, my name is Idris Elba". Anche quella notizia era stata data da un tabloid. E comunque Idris, tempo fa, è tornato sull'argomento e ha mantenuto il punto.

Le parole di The Sun su Idris Elba nel 26° Bond Movie

Il popolarissimo The Sun, di cui vedrete un bel po’ di copie se andate sulla metropolitana di una qualsiasi città del Regno Unito, riporta le parole del solito misterioso insider, secondo il quale Idris Elba avrebbe accettato di interpretare, nel 26° Bond Movie, un personaggio diverso da 007. Ecco cosa scrive il quotidiano:

Una fonte ha detto: "Idris ha avuto un colloquio informale con lo studio e lo hanno informato che c'è un ruolo per lui nel prossimo film di James Bond, se lo vuole".

"Non sarà il protagonista, ma sono consapevoli della popolarità e del rispetto che (Idris) ha e desiderano lavorare con lui per il prossimo film su un personaggio completamente nuovo".

"E’ ancora troppo presto per parlare del film, ma sembra che avrà il ruolo del cattivo".

Non sarebbe male, almeno secondo noi, se Elba impersonasse la prossima nemesi di James Bond, però facciamo finta di non aver letto nulla e aspettiamo ulteriori ragguagli e una conferma. L'attore, al momento, è impegnato nel film tratto dalla serie tv Luther di cui è stato protagonista.

Sempre The Sun ci informa che i più papabili candidati al ruolo di James Bond sono, almeno in questo periodo, Tom Hardy, Regé-Jean Page, e Tom Hopper. La ventiquattresima avventura del personaggio inventato da Ian Fleming, No Time to Die, comunque è acora in sala, per cui ci gustiamo lo scatenato trailer.