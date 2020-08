Idris Elba, ormai lontano dal Coronavirus, protagonista di uno spy movie romantico

News Cinema

Idris Elba capitanerà il cast di un film spionistico ancora senza titolo che sarà ambientato in Africa e racconterà anche una love story.

Una delle ultime volte in cui vi abbiamo parlato di Idris Elba era per annunciare che l'attore era risultato positivo al Coronavirus. Era il mese di marzo e da allora il nostro ha avuto tutto il tempo di riprendersi, anche perché era in discrete condizioni di salute. Coì eccolo fantasticare sul suo avvenire e legare il proprio nome a un film ancora senza titolo che sappiamo essere uno spy-movie.

Proprio così, uno dei papabili James Bond dell'era post Daniel Craig si inoltra nel genere di appartenenza dei film di 007. Difficile pensare che il nuovo progetto avrà la portata della saga dell’'gente con licenza di uccidere, ma non si tratterà certo di un filmetto a basso budget. Apprendiamo infatti che la vicenda si svolgerà in Africa, dove il protagonista, fra una fuga e una scoperta sensazionale, troverà anche il tempo di avere una storia d'amore. A produrre il film, insieme allo stesso Elba, è Simon Kinberg, a cui dobbiamo un classico del genere spionistico come Mr. & Mrs. Smith, oltre alla regia di X-Men: Dark Phoenix. Non conosciamo la data di inizio lavorazione ma corre voce che Apple abbia messo gli occhi sul film.

Idris Elba ha un futuro ricco di titoli importanti, uno su tutti Suicide Squad 2, che arriverà nelle sale nel 2021.