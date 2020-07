Idris Elba non ha dubbi: Luther diventa un film

News Cinema

Durante la promozione della terza stagione di In the Long Run, Idris Elba ha parlato del film tratto dalla serie tv crime nella quale è l'ispettore John Luther.

Buone notizie per i fan di Idris Elba e della serie crime della BBC Luther, la cui quinta stagione, composta da 4 episodi, è andata in onda nel 2019. Se ancora nessuno parla di una sesta stagione, che al momento sembra poco probabile, ci sono buone probabilità che le vicende dell’ispettore della omicidi di Londra John Luther diventino un film. A dichiararlo è stata una fonte più che autorevole: lo stesso Idris Elba.

Durante la promozione della terza stagione di In the Long Run, l'attore ha confermato che nulla è stato deciso circa un eventuale proseguimento della serie Luther e poi ha dichiarato: "Ho fatto capire molto chiaramente che mi piacerebbe un ritorno di Luther in forma di film. Posso dirvi che siamo vicinissimi alla trasformazione di Luther in un film".

I ben informati sapranno che già nel 2018 Elba aveva espresso questo desiderio, dicendo che lo sceneggiatore della serie Neil Cross si stava dedicando alacremente alla sceneggiatura di quello che potremmo chiamare Luther - The Movie e aveva spiegato: "Luther ha tutti gli ingredienti per ricordare alcuni classici degli anni '90 come Seven e Nella morsa del ragno, e penso che ciò che faremo sarà di usare quei film come punto di partenza. Ci saranno più omicidi, più volvo e Luther sarà ancora più torvo. Essenzialmente ciò che vogliamo è cercare di trasformare la serie in qualcosa di più ambizioso e magari anche internazionale". Quest'ultima affermazione significa forse a un viaggio o un temporaneo trasferimento del protagonista in America? Non lo sappiamo.

Interamente girata nella capitale inglese e nei suoi dintorni, Luther ha portato a Idris Elba un Golden Globe nel 2011 come miglior attore in una miniserie o film per la televisione e, sempre nello stesso anno, la candidatura all’Emmy Award. Se di John Luther Neil Cross ha detto che è un incrocio fra Sherlock Holmes e il Tenente Colombo, Elba ha parlato di lui in questi termini: "Sapete quando guardate il notiziario e vedete che qualcuno ha ucciso i suoi figli? e il vostro istinto è 'se ce l'avessi sotto le mani!', ecco questo è quanto succede a Luther ma lui è un poliziotto, un uomo di legge e, quando ha tra le mani questi uomini, non sempre segue la procedura. Lui diventa vendicativo quanto un criminale".