Idris Elba annuncia di essere positivo al coronavirus e fa un appello: "restate a casa"

L'attore britannico ha twittato la novità con un video in cui rivolge parole sentite a tutti, soprattutto ai suoi connazionali.

“Stamattina ho avuto la riposta del test per il coronavirus, e sono risultato positivo”. Inizia così un post e un video di Idris Elba sul suo profilo twitter annunciando la novità, mentre parla con alle spalle la moglie Sabrina Dhowre. “Fa schifo, ma sto bene e Sabrina non si è sottoposta al test, sta bene. Non avevo alcun sintomo, mi sono sottoposto al tampone solo perché sapevo di essere stato esposto a una persona risultata positiva. Appena saputo, mi sono messo in quarantena e ho fatto il test e la risposta è arrivata oggi. È serio, è il momento di stare isolati, lavarci le mani, ci sono persone asintomatiche che potrebbero facilmente diffonderlo. È il momento di essere vigili, l’abbiamo detto alle nostre famiglie, che ci sono di grande supporto, oltre che ai colleghi. Ora la cosa migliore è essere trasparenti. È il momento della solidarietà, del pensare l’uno all’altro, ci sono molte persone le cui vite sono state sconvolte dal virus, che hanno perso persone care. È reale, volevo condividere con voi la notizia, e vi terrò al corrente. Restate positivi, non fatevi prendere dal panico.”

Sono queste le parole di Elba con cui ha annunciato ai suoi follower la notizia.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020