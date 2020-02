News Cinema

Si tratta dell'esordio alla regia di Rachel Morrison, prima donna nominata all'Oscar per la fotografia di Mudbound.

La Universal Pictures ha messo in produzione il biopic Flint Strong, storia vera della campionessa olimpica di pugilato Claressa “T-Rex” Shields. La sceneggiatura è stata scritta dal premio Oscar Barry Jenkins (Moonlight) che l’ha basata sul documentario del 2015 intitolato T-Rex e realizzato da Zackary Canepari e Drea Cooper. Ice Cube interpreterà il coach della Shields Jason Crutchfield, mentre non si sa ancora quale attrice avrà il ruolo della protagonista. Il progetto segnerà l’esordio alla regia di Rachel Morrison, prima donna nella storia del cinema a essere candidata all’Oscar per la fotografia grazie al film Netflix Mudbound. Alla produzione del biopic troveremo invece Michael DeLuca (The Social Network).

Nata e cresciuta a Flint, Michigan, Claressa Shields nel 2016 è stata la prima donna a vincere un oro olimpico nel pugilato. Da giovane la Shields è stata vittima di abusi sessuali, trauma superato grazie anche all’aiuto della sua fede.

Ice Cube torna dunque a recitare a tre anni dal suo ultimo Fist Fight. Il rapper/attore realizzerà anche un altro lungometraggio per la Universal intitolato Covers e ambientato nel mondo della musica. Con lui troveremo anche Dakota Johnson e Tracee Ellis Ross. Trai film più importanti interpretati da Ice Cube vogliamo ricordare il dramma civile Boyz n the Hood e i successi commerciali dei franchise di 21 Jump Street e Poliziotto in prova, dove era co-protagonista insieme a Kevin Hart.