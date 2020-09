Ice Cube e Timur Bekmambetov uniscono le forze per un film di fantascienza che si potrà girare da remoto

News Cinema

Ice Cube, visto di recente in L'assistente della star, sarà protagonista sarà di un film di fantascienza ancora senza titolo, prodotto da Timur Bekmambetov per la Universal.

Sono passati 25 anni da quando Ice Cube, celebre rapper dei NWA (la cui storia è stata raccontata in Straight Outta Compton), debuttò nel cinema con L'università dell'odio del compianto John Singleton. Da allora, la sua carriera cinematografica ha affiancato e quasi soppiantato quella musicale. Di recente lo abbiamo visto in L'assistente della star, ed è già impegnato in altri progetti, a cui si aggiunge adesso un film di fantascienza ancora senza titolo, diretto da Rich Lee su sceneggiatura di Kenneth Golde e prodotto da Timur Bekmambetov per la Universal.

Della storia si sa ancora poco, ma il film viene presentato come radicato nella realtà, sulla vena di District 9, incentrato sui temi della privacy in un mondo di sorveglianza globale.

La Universal ha dato immediatamente il via libera alla produzione, le cui riprese inizieranno il mese prossimo. Bekmambetov, regista di origine kazaka appassionato e competente nello sviluppo di nuove tecniche, ha un accordo di 5 film con la Universal. Ad incentivare l'interesse dello Studio in questo film in particolare è stata la presentazione fatta dal regista della possibilità di girare il film in economia senza perdere in qualità e in totale sicurezza, grazie allo sviluppo di una nuova tecnologia che permette al cast e alla troupe di lavorare separatamente da remoto.

C'è un altro film in cui è coinvolto Ice Cube, invece, le cui riprese sono state arrestate dalla pandemia. Si tratta del biopic sportivo Flint Strong, che dovrebbe tornare presto in produzione.