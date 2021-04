Ibrahimovic nel cast cast ricco e un po' folle del nuovo Asterix & Obelix

News Cinema

Astérix & Obélix: L'empire du milieu annuncia altri interpreti in un casting che si delinea come un po' folle e ricchissimo, specie ora con l'ingresso nientemeno che di Zlatan Ibrahimovic, direttamente dal Milan, passando per il Festival di Sanremo.

In un cast che si delinea settimana dopo settimana sempre più ricco, ecco un ulteriore tocco di follia per il nuovo Asterix & Obelix, dal titolo originale L’empire du milieu, che ha finalizzato il suo casting. Ci sarà infatti anche Zlatan Ibrahimovic, in persona, che sembra aver preso gusto a mettersi in gioco nel mondo dello spettacolo, ora che si avvicina a fine carriera, e dopo la buona figura sul palco del Festival di Sanremo.

Il giocatore del Milan sarà infatti Antivirus - già il nome è tutto da ridere - nel quinto adattamento in live action tratto dai mitici fumetti, con un budget di 60 milioni di dollari, le cui riprese sono appena partite in Francia e Marocco e non più, come previsto prima della pandemia, in Cina. Ci saranno anche Guillaume Canet nei panni di Asterix, oltre che in quelli di regista, Gilles Lellouche come Obelix, per la prima volta non interpretato da Gérard Depardieu, mentre Vincent Cassel sarà Cesare e Cleopatra avrà le fattezze di Marion Cotillard. La sceneggiatura è stata scritta da Philippe Mechelen e Julien Hervé.

Netflix, che distribuirà il film in una serie di paesi ancora non comunicati, sta sviluppando separatamente una serie basata sulle avventure di Asterix e Obelix.