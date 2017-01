iBoy: ecco il trailer del film Netflix con la Maisie Williams del Trono di Spade

Si sa: la maggior parte dei supereroi in circolazione hanno acquisito i loto poteri in seguito a bizzarri incidenti. Peter Parker, per citarne uno tra i più famosi, è diventato Spider-Man dopo essere stato morso da un ragno radioattivo; Barry Allen è diventato Flash dopo essere stato colpito da un fulmine in una stanza piena di sostanze chimiche; un'eccessiva esposizione ai raggi gamma hanno tramutato Bruce Banner in Hulk; e via discorrendo.

Oggi, in anni in cui non facciamo altro che dire che stanno e stiamo sempre tutti incollati ai nostri smartphone, ecco che nasce (prima nelle pagine di un romanzo di Kevin Brooks, poi in questo film prodotto da Netflix che sarà disponibile in streaming a partire dal prossimo 27 gennaio) un nuovo personaggio che mutua proprio dal telefonino i suoi poteri.

iBoy racconta infatti di un tranquillo adolescente di nome Tom. Che però, dopo essere stato assalito da una banda di teppisti, e essere fuggito, finisce con tante schegge provenienti dal suo smartphone (esploso dopo un colpo d'arma da fuoco) conficcate nel cervello: e queste schegge, si accorgerà, gli fanno acquisire bizzarri poteri dal gusto vagamente cyberpunk.

iBoy è interpretato dal Bill Milner di Son of Rambow (che è Tom) e dalla Maisie Williams nota come la Arya Stark del Trono di Spade (la migliore amica del novello supereroe digitale). E questo è il trailer del film, diretto da Adam Randall.