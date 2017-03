Ian McKellen: ecco come evitare figuracce come quelle degli Oscar

Ian McKellen via Twitter si è permesso di dare un consiglio pratico afli sventurati Warren Beatty e Faye Dunaway, protagonisti loro malgrado dell'ormai storica figuraccia della busta sbagliata nella notte degli Oscar 2017. Ecco quanto il buon Gandalf / Magneto ha avuto da dire:

Certo, poi ci si domanda se, non avendo la faccia tosta di Ian, gli altri riescano a piegare la macchina degli Oscar a questa esigenza più che comprensibile. Forse, dopo quello che è successo, consigli elementari come quelli di McKellen non sono però da scartare...

Dear Faye and Warren:

Next time, do what I always do when presenting. Backstage, before you go on ... see image for more. pic.twitter.com/PxWHYVn8BR