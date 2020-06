Ian Holm, amato per il ruolo di Bilbo nel Signore degli anelli, è morto a 88 anni

News Cinema

Grande attore fra teatro e cinema, da Momenti di gloria a Shakespeare, passando per Alien e Il signore degli anelli, Ian Holm ci ha lasciato oggi a 88 anni.

Era un grandissimo interprete, Ian Holm, ma purtroppo ci ha lasciato stamattina all’età di 88 anni. Dal teatro shakespeariano a Harold Pinter, passando per il cinema, fino al successo planetario del suo Bilbo ne Il Signore degli anelli, Holm era una figura amata da tutti gli appassionati della grande recitazione britannica.

“È con grande tristezza che annunciato che Sir Ian Holm è morto questa mattina all’età di 88 anni”, ha confermato il suo agente al quotidiano The Guardian. “È morto serenamente in ospedale, con accanto la sua famiglia”, dopo essere stato malato per anni di Parkinson. “Affasciante, straordinariamente talentuoso, ci mancherà moltissimo”.

Al cinema ottenne una nomination all’Oscar per il ruolo del coach di atletica in Momenti di gloria, nel 1982. Ha fatto parte dell’equipaggio del mitico Alien di Ridley Scott, lavorando poi in Brazil, La pazzia di Re Giorgio, Il quinto elemento, e con un ruolo particolarmente memorabile ne Il dolce domani.

Poi il sucesso e la notorietà popolare in tutto il mondo per il suo azzeccassimo Bilbo Baggins negli adattamenti tolkeniani di Peter Jackson.