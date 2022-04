I Tuttofare: in anteprima esclusiva il poster della commedia ispano-francese presentata a Locarno

News Cinema

Debutta il 9 giugno con Academy 2 nei cinema italiani il film diretto da Neus Ballús che nel 2021 è valso il premio come miglior attore del Festival di Locarno ai due protagonisti Mohamed Mellali e Valero Escolar.

Presentato in prima mondiale al Festival di Locarno 2021, dove ha portato a casa il Pardo d'oro per la miglior interpretazione maschile assegnato ai due protagonisti, Mohamed Mellali e Valero Escolar, I Tuttofare debutterà nei cinema italiani il 9 giugno distribuito da Academy 2, dopo un'anteprima nazionale nel contesto del Bellaria Film Festival, da quest'anno diretto da Daniela Persico.

Diretto dalla regista catalana Neus Ballús, che l'ha anche scritto assieme a Margarita Melgar, il film - che batte bandiera produttiva spagnola e francese - racconta una settimana nella vita di Moha, Valero e Pep (interpretati rispettivamente da Mellali, Escolar e Pep Sarrà), lavoratori in una piccola azienda di riparazioni alla periferia di Barcellona, specializzati nell'entrare in casa e aggiustare tutto ciò che è rotto.

Secondo la sinossi ufficiale del film, "Moha, il più giovane, è in prova per una settimana. È timido ma si comporta sorprendentemente bene con i clienti e dovrebbe sostituire Pep che sta per andare in pensione. Ma Valero non è affatto a suo agio con il ritiro di Pep, dubita che Moha possa prendere il suo posto e pensa che i clienti non accetteranno facilmente un lavoratore marocchino. Forse sei giorni non bastano per far cambiare qualcuno e per fargli superare i pregiudizi. Forse è troppo poco tempo per costruire un'amicizia. Ma forse è un tempo sufficiente per scoprire che dobbiamo imparare a vivere insieme: un piccolo passo per un idraulico ma un grande passo per l'umanità".

Qui sotto, in anteprima esclusiva per Comingsoon.it, potete vedere il poster italiano ufficiale di I Tuttofare, che ha anche vinto quattro Gaudí Awards (gli Oscar catalani), compresi quelli per il miglior film e la miglior regia, su un totale di dieci candidature.