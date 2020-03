I trenta film per non pensare al Coronavirus secondo Empire

News Cinema

Dall'Inghilterra arrivano consigli su come distrarsi con una serie di feel-good movie che vanno dal 1933 al 2018

Dall'Inghilterra, e precisamente dal sito web empireonline, arriva, in tempi cupi come i nostri, una lista di feel-good movie, quei film che hanno la capacità di tirare su il morale. La lista di titoli con cui fronteggiare un po’ meglio la paura del Coronavirus, in settimane in cui non si può uscire di casa se non per motivi assolutamente necessari e nei supermercati scarseggiano la pasta e la carta igienica, è lunga e comprende 30 film. Il giornalista che li ha scelti, intitolando l'articolo: "30 feel good movies per distrarvi dall'orrore del 2020", ovviamente ha scelto in base al suo personalissimo gusto e può darsi che parli di cose a noi sconosciute. A ciò aggiungiamo che ognuno ha la sua maniera per non pensare, o meglio il suo film per non pensare. C'è chi, paradossalmente, lo fa attraverso i disaster movie, chi guardando azione a più non posso, chi piangendo calde lacrime di fronte ad amori impossibili, chi facendo scoprpacciate di commedie demenziali.

"Madamina il catalogo è questo" - direbbe a questo il Leporello del Don Giovanni. Eccovi dunque il listone. Lasciateci dire che non è di una classifica che parliamo, ma se dovessimo farne una nostra, considerando uncamente i titoli qui sotto, al primo posto metteremmo A qualcuno piace caldo, la commedia di Billy Wilder con Marilyn Monroe, Jack Lemmon e Tony Curtis. O forse… Ricomincio da capo di Harold Ramis, un po’ perché la sceneggiatura è strepitosa e Bill Murray impareggiabile, un po’ perché, a forza di restare nelle nostre abitazioni, probabilmente a molti di noi sembrerà di vivere in continuazione il giorno della marmotta.

I trenta film che possono farci sentire meglio secondo empireonline

Tranne un paio di titoli, i film scelti dalla rivista britannica sono dei grandi classici, di quelli che sistematicamente vengono riproposti in tv a Natale. Attraversano un periodo piuttosto vasto della storia del cinema, partendo dal 1933 (con La guerra lampo dei fratelli Marx) e arrivando al 2018 con Spider-Man: Un nuovo universo e Tuo, Simon. Il genere prediletto è la commedia, c'è un po’ d’animazione, ci sono gli straordinari James Stewart e Gene Kelly e qualche must anni '80 e '90.