I titoli VR di Rai Cinema arrivano sulla PS4

Con un accordo tra Rai Cinema e Sony Interactive Entertainment Italia, i contenuti in Virtual Reality prodotti da Rai Cinema saranno disponibili su PlayStation Store.

Le produzioni originali Rai Cinema Channel saranno a disposizione gratuitamente per tutti gli utenti della PS4. Il 1° agosto è il giorno del debutto sulla piattaforma digitale LittlStar, nella sezione VR Stories, quando i contenuti di Rai Cinema saranno scaricabili gratuitamente da PlayStation Store e visibile da tutti i possessori italiani di PlayStation VR. L'accordo tra Rai Cinema e Sony Interactive Entertainment Italia è stato presentato oggi 23 luglio 2020 in occasione del Wired Next Fest, uno dei maggiori eventi digitali dedicati all’innovazione, nel corso del panel La realtà (virtuale) non è (solo) un gioco a cui hanno partecipato Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema e Marco Saletta, general manager di Sony Interactive Entertainment Italia.

Di quali contenuti stiamo parlando? Di cortometraggi su temi di attualità, docufilm inediti, interviste esclusive a grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale e speciali LIVE dai red carpet dei più importanti festival cinematografici. I primi ad essere resi disponibili sono due produzioni originali Rai Cinema. Il primo è un film documentario intitolato Lockdown 2020 - L’Italia invisibile e diretto da Omar Rashid che racconta, attraverso l’utilizzo della realtà virtuale, un viaggio unico nella bellezza e nella desolazione delle più importanti città d'arte italiane durante l’emergenza Covid-19. Roma, Venezia, Milano, Napoli e Firenze sono unite dalle voci di Matilde Gioli e Vinicio Marchioni che interpretano i versi di una poesia scritta da Laura Accerboni, e dall’accompagnamento musicale del polistrumentista Luca Fortino, in arte Ugly Shoes, per raccontare lo spaesamento e le emozioni che abbiamo vissuto nella nostra recentissima esperienza.

La seconda produzione è il cortometraggio Happy Birthday (da cui è tratta la foto in alto), un progetto transmediale prodotto da One More Pictures con Rai Cinema e diretto da Lorenzo Giovenga, presentato lo scorso anno in occasione della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia con Terry Gilliam come padrino d’eccezione. Ne sono protagonisti Jenny De Nucci, Achille Lauro e Fortunato Cerlino. La storia del film si ambienta durante un party di compleanno tra amici dove si svelano le difficili realtà nascoste dietro le apparenze. Happy Birthday tocca il tema complesso dell'isolamento sociale, identificato con il termine giapponese hikikomori, sempre più diffuso tra i giovani e giovanissimi. Una storia dalla forte valenza sociale, narrata attraverso tre diverse linee di racconto: un corto lineare, un corto VR e una social story, ideata per utenti di piattaforme diverse. Sulla piattaforma PlayStation sarà fruibile nella versione VR.

"In un contesto di mercato in continua evoluzione" afferma l'amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco, "è molto importante per Rai Cinema guardare anche ai nuovi modelli di consumo, per rispondere alle esigenze di ogni tipo di pubblico in maniera puntuale e innovativa. L’accordo, siglato con uno dei maggiori leader dell’entertainment digitale e interattivo in ambito VR come Sony Interactive Entertainment Italia, rafforza l'apertura al mondo dell'innovazione e delle nuove tecnologie avviata da Rai Cinema negli ultimi anni. Questo ci consente di raggiungere una nuova platea di spettatori, composta da milioni di player, potenzialmente interessata al mondo del cinema e dell'entertainment, offrendo contenuti originali estremamente attrattivi per tutti gli amanti del cinema. E permette inoltre di veicolare, con la forza visiva del VR, alcuni contenuti che trattano temi sensibili di carattere sociale e legati all’attualità, indirizzati prevalentemente agli utenti più giovani”.

“La realtà virtuale è indubbiamente una delle ultime frontiere dell'intrattenimento e riscuote grande curiosità e interesse da parte di un pubblico sempre più ampio” dichiara il general manager di Sony Interactive Entertainment Italia Marco Saletta, “il nostro impegno è concentrato nel continuare a proporre agli utenti PlayStation un’offerta di contenuti sempre più numerosi e di qualità. Proprio in questa direzione è nata la collaborazione con Rai Cinema, la più importante realtà industriale e culturale cinematografica italiana, che rappresenta il partner ideale per unire alla tecnologia immersiva di PS VR temi di spessore e permetterci di arricchire la nostra proposta di intrattenimento”.

Rai Cinema Channel è attiva nell’ambito della Realtà Virtuale dal 2018. Nel 2019 è stata lanciata su tutti gli store l’App Rai Cinema Channel VR, la prima App VR della Rai caratterizzata da una ricca library di contenuti originali e legati al mondo del cinema totalmente gratuiti. VR Stories è un hub di contenuti inediti dedicati al pubblico italiano, disponibile sulla piattaforma Littlstar e scaricabile gratuitamente da PlayStation™Store, nato lo scorso 17 febbraio dalla volontà di SIE Italia di ampliare l’offerta di intrattenimento per i possessori di PSVR.