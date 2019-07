I supereroi Marvel da Netflix al Marvel Cinematic Universe? "Troppo presto", per Kevin Feige

News Cinema

Daredevil? Jessica Jones? The Punisher? The Defenders? Potranno apparire?

Ora che l'avvento del servizio di streaming Disney+, a novembre inaugurato negli States, sta portando la Disney e la Marvel a rivedere le proprie strategie di licenze a terze parti, molti fan sono rimasti orfani delle serie a tema supereroistico che hanno seguito su Netflix dal 2015 a quest'anno: Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders e The Punisher. Alcuni sono stati molto apprezzati e non dispiacerebbe vederli spuntare nel Marvel Cinematic Universe in sala, magari affidati agli stessi attori. C'è solo una persona che possa rispondere, o possa decidere di non rispondere, a una tale richiesta: Kevin Feige, il boss dei Marvel Studios, interpellato a riguardo in un'intervista a BET. Ecco le sue diplomatiche ma solleticanti considerazioni.

"Non lo so, c'erano un sacco di grandi personaggi in quelle serie Netflix, mi pare che ci sia un periodo di tempo... ci vorrà un po' prima che possiamo usare uno qualsiasi di loro, dipende da com'erano scritti i contratti, non ne sono sicuro. E poi, anche la stessa risposta a questa domanda è uno spoiler. Ma ci sono grandi personaggi Marvel da quelle parti."