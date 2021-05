I soliti sospetti: durante scena del riconoscimento... un attore fece una sonora puzzetta

Fra le scene più memorabili de I soliti sospetti, film tra i più di culto in assoluto, c'è sicuramente quella del riconoscimento, in cui Stephen Baldwin (McManus), Kevin Spacey (Verbal Kint), Gabriel Byrne (Keaton), Benicio Del Toro (Fenster) e Kevin Pollack (Todd Hockney) sono tutti insieme dietro a un vetro e dall'altra parte c'è un testimone. Di questa memorabile sequenza molto è stato scritto ed è risaputo, e ben visibile, che gli attori continuavano a ridere mentre veniva girata, Ciò di cui non eravamo a conoscenza fino a questo momento è la ragione (o magari una delle regioni) per cui il quintetto si sbellicava. A rivelarla è stato lo sceneggiatore Christopher McQuarrie.

A qualcuno che su Twitter gli chiedeva lumi sulla scena del riconoscimento e sulle risate degli interpreti, McQuarrie ha risposto che l'ilarità fu scatenata da una sonora puzzetta. Ecco le sue parole: "Per essere precisi, uno degli attori fece un peto in uno spazio ridotto e in cui faceva caldo (ho del girato in cui si sente). Più dicevamo agli attori di andare avanti, più ridevano. Il montatore John Ottman si accorse del valore aggiunto della cosa e la lasciò". Poi lo sceneggiature spiega che questa scena che includeva le risate si rivelò fondamentale perché creava un legame fra i sospetti.

More accurately, one of the actors broke wind in a very hot and confined space (I have the outtakes in which it's audible). The more they were directed to play it straight, the more they laughed. Editor John Ottman saw the value and left it in (thread) https://t.co/IRrcgYyFPK