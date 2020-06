I soliti ignoti: 5 curiosità sul film con Vittorio Gassman e Totò

News Cinema

Uscito al cinema nel 1958, I soliti ignoti è un intramontabile classico della commedia italiana, ma forse le cinque curiosità sul film che vi elenchiamo non le sapete.

È una delle più grandi commedie di tutti i tempi e non siamo solo noi italiani a dirlo. I soliti ignoti, uscito al cinema nel 1958, compare in molte classifiche stilate dai magazine internazionali quando di parla di classici della commedia cinematografica, con quel titolo internazionale col quale è conosciuto, Big Deal on Madonna Street (Colpo grosso in Via delle Madonne).

Il film segna la prima di nove collaborazioni tra Vittorio Gassman e il regista Mario Monicelli, quest'ultimo anche autore della sceneggiatura insieme a Age, Scarpelli e Suso Cecchi d'Amico. Oltre a Totò nel ruolo dell'istruttore della banda che rappresenta la saggezza della vecchiaia, il cast del film si avvale della 20enne Claudia Cardinale al suo primo film italiano quando ancora non parlava la nostra lingua (qui fu doppiata da Lucia Guzzardi). Qui sotto vi elenchiamo altre curiosità sulla commedia.

I soliti ignoti: 5 curiosità che non sapete sul film di Mario Monicelli