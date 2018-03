I segreti di Wind River: una gallery esclusiva del bellissimo film di Taylor Sheridan

La voce (in senso artistico) di Taylor Sheridan si sta affermando sempre più alta nel panorama del cinema indipendente americano. Noto come attore di serie tv come Veronica Mars e Sons of Anarchy, Sheridan ha infatti scritto alcuni dei film più interessanti usciti negli ultimi anni: Sicario (e il suo prossimo sequel, Soldado, che aspettiamo con ansia), Hell or High Water (candidato all'Oscar e al Golden Globe per la sceneggiatura) e I segreti di Wind River, sua seconda regia dopo Vile, ma prima di un film da lui scritto.

Quello che a nostro avviso è uno dei film più belli e importanti dell'anno, nella sua mescolanza di generi e storie - dal western al noir al thriller - conclude una sorta di trilogia della frontiera, ambientando la sua epica storia in una riserva indiana del Wyoming, dove le leggi della natura ancora predominano su quelle degli uomini.

Interpretato con grande intensità da Jeremy Renner, Elizabeth Olsen e un cast di nativi americani in cui giganteggiano Gil Birmingham e Graham Green, I segreti di Wind River è un viaggio emozionante e coinvolgente, che arriva nelle nostre sale dal 5 aprile distribuito da Leone Film Group con Eagle Pictures. Noi vi consigliamo di non perderlo e nel frattempo vi regaliamo una photogallery delle immagini del film.

La trama ufficiale del film:

Un cacciatore solitario (Jeremy Renner) ritrova durante un’escursione tra le nevi il corpo senza vita della figlia di un suo caro amico. Mosso da un passato personale misterioso decide di unirsi alla giovane agente FBI Jane Banner (Elizabeth Olsen) in una pericolosa caccia all’assassino. Nell’apparente silenzio dei ghiacci si nasconde una sconvolgente verità.