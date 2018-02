I segreti di Wind River: il poster italiano in anteprima del thriller con Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen

Arriverà il 29 marzo al cinema, dunque a inizio primavera, il thriller fra le nevi I segreti di Wind River, che all'ultimo Festival di Cannes è stato presentato nella sezione Un Certain Regard e ha vinto il premio per la migliore regia, andato a Taylor Sheridan.

Ambientato nell’omonima riserva di nativi americani, che si trova nel Wyoming, e girato nello Utah, il film ruota intorno al misterioso omicidio di una ragazza e vede protagonista un cacciatore di predatori che insieme a un agente dell'FBI in gonnella comincia a indagare sul delitto. Sullo sfondo i problemi di una comunità devastata dalla povertà e dalla droga.

Scritto dallo stesso Sheridan - che poi è lo sceneggiatore di Sicario e di Hell or High Water - I segreti di Wind River si affida al talento di Jeremy Renner, abituato a girare in situazioni "scomode" o pericolose, e di Elizabeth Olsen, che con il compagno di set ha in comune anche Avengers: Age of Ultron e Captain America: Civil War. I due hanno girato al freddo e al gelo, ma lo sforzo non è stato vano, visto che il film negli Stati Uniti è andato piuttosto bene, incassando più di 33 milioni di dollari.

De I segreti di Wind River, vi mostriamo in anteprima il poster italiano ufficiale.