I rubacchiotti: presto un reboot della commedia con John Goodman, Jim Broadbent e Hugh Laurie

News Cinema

La mitica commedia fantastica del 1997 I rubacchiotti, diretta da Peter Hewitt e con un cast stellare, tornerà al cinema in una nuova versione che ha già due ottimi sceneggiatori.

Ricordate la commedia fantasy per ragazzi I rubacchiotti? Anche se la rammentate perfettamente, non sapete che del film del 1997 con Jim Broadbent, Hugh Laurie, John Goodman e perfino Tom Felton bambino ci sarà presto un reboot.

Il vecchio film, così come il nuovo, è liberamente ispirato ai racconti "Gli Sgraffignoli" di Mary Norton, e stavolta a scrivere la sceneggiatura saranno Patrick Burleigh e Conrad Vernon. Il primo è conosciuto soprattutto per la sceneggiatura di Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga, mentre al secondo dobbiamo Sausage Party: vita segreta di una salsiccia, Madagascar 3: Ricercati in Europa, Shrek 2 e la regia, insieme a Greg Tiernan, de La Famiglia Addams. Vernon potrebbe anche essere il regista del nuovo film.

Ma chi erano i rubacchiotti del film diretto da Peter Hewitt? Erano delle dispettose creaturine che vivevano nei muri o sotto il pavimento delle case e che avevano l’abitudine di prendere in prestito piccoli oggetti del nostro quotidiano. A turbare le loro esistenze, minacciando di distruggerli, era un perfido avvocato di nome Ocious P. Potter (John Goodman) Quando uscì, I rubacchiotti ebbe un discreto successo. La critica generalmente lo apprezzò e Roger Ebert si congratulò con il regista per gli effetti speciali e per lo humour del film.

Purtroppo non abbiamo notizie sul cast della nuova versione de I rubacchiotti né sui tempi di lavorazione. Aspettiamo quindi fiduciosi nuovi succulenti dettagli sul progetto.