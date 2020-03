I registi di Free Solo racconteranno la vera storia dell'incidente di Tham Luang

News Cinema

Il mondo rimase col fiato sospeso quando, il 23 giugno del 2018, dodici ragazzi tra gli 11 e i 17 anni membri di una squadra di calcio, e il loro allenatore di di 25 anni, rimasero bloccati all'interno di una grotta in Thailandia, la grotta di Tham Luang,a causa delle forti piogge monsoniche che ne allagarono l'entrata.

Solo grazie a complesse operazioni di salvataggio che coinvolsero un gran numero di persone, tra i quali i sommozzatori del Naval Special Warfare Command della Marina reale thailandese, e numerosi volontari di ogni parte del mondo, tutti quanti furono portati in salvo il 10 luglio, anche se due dei soccorritori perserlo la vita, uno durante e l'altro poco dopo l'operazione per via di complicazioni mediche.

Immediatamente la vicenda attirò l'attenzione di numerosi produttori cinematografici. Un film, intitolato The Cave, diretto da Tom Waller, è stato già realizzato e presentato in alcuni festival internazionali, ma al momento ci sono altri due progetti in lavorazione sulla stessa storia vera: uno, targato Netflix, verrà diretto da Jon M. Chu; un secondo è invece prodotto dalla Universal Pictures, che ha appena scelto chi sarà a dirigerlo.

Si tratta di Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin, i cui nomi non diranno molto alla maggior parte di voi, ma che sono i filmmaker che hanno realizzato splendidi e spettacolari documentari sull'alpinismo come Meru e, soprattutto, Free Solo, premiato con l'Oscar al miglior documentario nel 2019.

Free Solo, che è anche fugacemente uscito nelle sale italiane, e che è stato inserito nella nostra classifica dei migliori film visti al cinema nel corso del 2019, raccontava la straordinaria impresa di Alex Honnold, forse il più grande arrampicatore vivente, che ha scalato a mani nude e senza alcuna imbragatura di sicurezza i 914 metri di parete verticale del El Captain, nel parco nazionale di Yosemite.

La scelta della Universal di affidare a Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin, alla loro prima esperienza in un film di finzione, un film come quello che racconta l'incidente di Tham Luang appare sulla carta perfetta: chiunque abbia visto un loro film sa benissimo come i due sono capaci di raccontare imprese impossibili con una profondissima attenzione al loro aspetto umano e psicologico, e di come siano capaci di raccontare storie vere con un uso delle riprese e del montaggio capaci di generare una tensione assai superiore a quello di numerosi thriller e film d'avventura varia che si vedono al cinema.

La sceneggiatura del film, ancora senza un titolo definitivo, è in fase di scrittura per mano di Wes Tooke, sceneggiatore del Midway di Roland Emmerich.