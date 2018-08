I registi di Avengers Infinity War al lavoro sul nuovo film: Cherry

I fan sono in trepidante attesa per Avengers 4, in uscita nell'aprile del 2019: i registi Anthony e Joe Russo sono in questo momento impegnati nella postproduzione del colosso Marvel, ma si stanno anche dedicando al loro prossimo lavoro. Non si tratta di un cinecomic: con la loro casa di produzione AGBO si sono aggiudicati i diritti di Cherry, un romanzo autobiografico di Nico Walker, basato su eventi realmente accaduti.

La vicenda di Cherry, in questo momento in corso di adattamento ad opera della sceneggiatrice Jessica Goldberg, racconta di un ex-medico militare, appunto Walker, che torna dalla guerra in Iraq con un disturbo da stress post-traumatico. Inizia a rapinare banche, diventando dipendente dagli oppioidi. Walker è stato arrestato nel 2011 e dovrebbe lasciare la galera nel 2020, forse in tempo per sostenere il lungometraggio.

I fratelli Russo esistevano professionalmente nel cinema ben prima di Captain America: The Winter Soldier del 2014: firmarono infatti nel 2002 Welcome to Collinwood e nel 2006 Tu, io e Dupree, per poi cercare rifugio nelle regie televisive, in attesa di una seconda grande occasione che non si è fatta attendere e risponde al nome di Marvel Studios.