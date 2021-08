I ragazzi della 56esima strada: il trailer del film rimontato da Francis Ford Coppola per la riedizione!

News Cinema

Si intitola The Outsiders: The Complete Novel, la nuova versione de I ragazzi della 56esima strada su cui Francis Ford Coppola ha rimesso le mani dopo 38 anni e che uscirà con nuove scene in 4k. Ecco il trailer.

Se non avete mai visto I ragazzi della 56esima strada (The Outsiders), preparate i fazzoletti. È appena uscito il trailer della versione restaurata in 4k e con nuove scene aggiunte del film di Francis Ford Coppola uscito nel 1983. Considerato un film minore della sua filmografia, di sicuro non lo è, anche a partire dal cast, che dimostra le doti di talent scout del grande regista.



I ragazzi della 56a strada: Il Trailer del Film restaurato in 4K - HD

Nel film fanno la loro prima comparsa (o quasi) dei giovanissimi attori, che diventeranno in qualche caso leggendari: Tom Cruise, Matt Dillon, Patrick Swayze, C. Thomas Howell, Emilio Estevez, Diane Lane, Ralph Macchio. Nel cast c'è anche Tom Waits. Francis Ford Coppola ha realizzato una nuova versione de I ragazzi della 56esima strada - come ha già fatto con Il Padrino parte III, Apocalypse Now e Cotton Club - intitolata The Outsiders: The Complete Novel.

Questo ha detto Coppola in merito ai motivi che lo hanno spinto a rimettere mano al film, tratto da un romanzo molto amato dai teenager americani, pubblicato nel 1967 da una giovane scrittrice che lo aveva scritto negli anni del liceo ispirandosi a fatti reali avvenuti nella sua città:

The Outsiders: The Complete Novel si deve al fatto che nel corso degli anni ho incontrato molti studenti che mi chiedevano perché certe scene del magnifico romanzo di S. E. Hinton mancavano nella versione cinematografica. Queste domande mi hanno ricordato la mia ispirazione per il film. Nel 1980, un gruppetto di studenti tra i 12 e i 14 anni mi scrisse per chiedermi di fare il film. All'epoca ascoltai quei giovani fan e continuo ad ascoltare i giovani adesso e credo nelle loro opinioni, così questa versione cinematografica completa del romanzo è per loro.

L'aggiunta di nuove scene, ricostruite dai negativi originali, ha portato all'inserimento di nuovi brani musicali. Questa la trama del film, che in America uscirà al cinema e in digitale, come speriamo lo faccia anche da noi.

The Outsiders si svolge nell'Oklahoma degli anni Sessanta ed è incentrato su due gang rivali di adolescenti: i Greasers, un termine classista che si riferisce ai giovani dell'East Side, la parte povera della cittadina, e i Socs, abbreviazione di Socials, che sono i ragazzi ricchi del West Side. La vita di Ponyboy (C. Thomas Howell), un adolescente dolce e dall'animo gentile, viene cambiata per sempre una notte quando una rissa con l'amico Johnny (Ralph Macchio) termina con la morte accidentale di un ragazzo della gang rivale, e i due sono costretti a nascondersi per evitare l'arresto. Presto Ponyboy e Johnny, assieme a Dallas (Matt Dillon) e ai loro compagni Greasers, devono affrontare le conseguenze delle loro vite violente. Mentre alcuni Greasers cercano di redimersi, altri finiscono tragicamente.