I racconti istruttivi di Samara Weaving: un video esclusivo ci prepara all'arrivo di Finché morte non ci separi

La commedia nera tinta di horror che arriverà nei nostri cinema dal 24 ottobre.

Prodotto con soli sei milioni di dollari (ma tante idee), ne ha incassati a oggi più di 48 in tutto il mondo. E a questi si andranno ad aggiungere anche gli incassi italiani, visto che Finché morte non ci separi (che in originale si chiama invece Ready or Not) debutterà nei nostri cinema il 24 ottobre.

Cos'è Finché morte non ci separi? È una commedia nera a forti tinte horror che racconta la storia del matrimonio di una giovane e bella ragazza dai biondi capelli e degli occhi azzurri, con un innamoratissimo rampollo di una ricca e bizzarra famiglia. Fortunata lei, penserete: in effetti sì, solo che la bizzarria della famiglia si esprime anche attraverso modalità potenzialmente letali, sebbene ludiche. Ed ecco che la nostra eroina si ritrova, immediatamente dopo le nozze, coinvolta in una strana tradizione familiare: in un gioco del nascondino dove è lei a doversi nascondere e gli altri a doverla stanare per ucciderla.

Insomma, bisogna stare attenti a chi si sposa, e alle famiglie all'interno delle quali si entra. Ce lo racconta in maniera più dettagliata ed esplicita proprio Samara Weaving, che è la giovane e brava attrice australiana che è protagonista del film in questa esclusiva featurette che vi presentiamo in anteprima.

Statela a sentire: ne va della vostra vita.



