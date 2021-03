I racconti delle quattro stagioni di Éric Rohmer su RaiPlay - Guarda il trailer della versione restaurata dei film

News Cinema

Sono disponibili gratis per tutti sulla piattaforma streaming della Rai i quattro film diretti dal maestro francese negli anni Novanta. E dagli USA arriva il trailer di questo ciclo restaurato da Janus Films.

Sono disponibili in streaming, gratis per tutti, su RaiPlay, i quattro film diretti dal maestro della Nouvelle Vague Éric Rohmer che compongono il ciclo dei Racconti delle quattro stagioni, realizzato negli anni Novanta.

"Storie d'amore tenere e coinvolgenti, scorrevoli, ma raffinate e profonde, nello stile sobrio ed elegante che ha reso celebre il grande cineasta francese", come si legge sul sito di RaiPlay.

I quattro film - Racconto di primavera, Racconto d'inverno, Racconto d'estate, Racconto d'autunno - sono disponibili su RaiPlay in versione integrale e restaurata, sia nella versione originale con sottotitoli in italiano che in quella doppiata.

Questo è il trailer che la statunitense Janus Films ha dedicato al restauro dei quattro film di Rohmer:





Queste, invece, sono le sinossi dei quattro film:

Racconto di primavera

Jeanne, giovane professoressa di filosofia temporaneamente priva di un'abitazione, conosce a una festa la giovane pianista Natacha che la invita per qualche giorno a casa sua dove vive con il padre Igor e con la sua nuova compagna Eve, quasi sua coetanea, che detesta. Jeanne si troverà in breve tempo a pranzare con loro parlando di filosofia e vedrà crescere la tensione tra coloro che la ospitano, mentre Natacha cercherà di spingerla tra le braccia di suo padre.

Racconto d'inverno

Félicie, in vacanza in Bretagna, ha una storia d'amore con Charles, un giovane cuoco. Al momento della separazione Félicie, per un lapsus, lascia a Charles un indirizzo sbagliato e da parte sua il ragazzo, che sta partendo per gli Usa, non ha ancora un recapito. Lei è rimasta incinta ma i due non riusciranno più a mettersi in contatto. Dopo cinque anni Félicie, che vive con la figlia Elise e sua madre, incontrerà di nuovo Charles per caso e tornerà insieme a lui lasciando i suoi due amanti Maxence e Loïc.

Racconto d'estate

Gaspard è un giovane musicista e neolaureato in matematica che raggiunge un paesino sulle coste della Bretagna per trascorrere qualche giorno di vacanza in un appartamento prestatogli da un amico. In attesa che lo raggiunga la sua fidanzata Léna, fa amicizia con Margot, un'etnologa che fa la cameriera durante l'estate, e intreccia con lei un'amicizia che potrebbe diventare amore. Gaspard è attratto anche da una terza ragazza, Solène, ma alla fine non si risolverà per nessuna delle tre.

Racconto d'autunno

Magali è una viticultrice vedova di 45 anni che vive da sola nella Valle del Rodano, lontana anche dai figli. Le sue amiche Isabelle e Rosine le organizzano ognuna un incontro con un uomo diverso a sua insaputa. La loro affettuosa macchinazione avrà successo?