I Puffi: Viaggio nella Foresta Segreta, il nuovo trailer in lingua originale

Vi mostriamo oggi un nuovo trailer in inglese di I Puffi: Viaggio nella foresta segreta, in arrivo anche nelle nostre sale il 6 aprile. Si tratta di un lungometraggio interamente animato in CGI, diretto da Kelly Asbury, un film molto più orientato a recuperare lo spirito grafico vero dei personaggi di Peyo, in contrasto con i due precedenti lungometraggi sempre della Sony Pictures Animation, realizzati in tecnica mista, live action e animazioni. I Puffi non sono più fotorealistici, ma di nuovo caricaturali come nei fumetti e nella mitica serie tv Hanna & Barbera.

Una piccola spedizione composta da Puffetta, Forzuto, Quattrocchi, Tontolone va alla ricerca di un mitico Villaggio Perduto, abitato da un'altra tribù di Puffi... ma chiaramente Gargamella vigila, pregustando il banchetto.