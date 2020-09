I prossimi stunt di Tom Cruise? Nello spazio, ormai è sicuro!

Se pensate che con Mission: Impossible 7 Tom Cruise abbia superato se stesso nell'esecuzione di pericolosi e inarrivabili stunt… ebbene vi sbagliate. L'impareggiabile Tom si prepara infatti a salti, lanci e acrobazie nello spazio. In realtà questa notizia non ci giunge proprio proprio nuova, perché, nel mese di maggio, noi che siamo fan di Cruise vi avevamo prontamente informato che, in collaborazione con la Nasa e la società SpaceX dell'imprenditore Elon Musk, l'attore avrebbe girato un film all'interno della ISS, la Stazione Spaziale Internazionale orbitante in cui circa ogni 3 si alternano gli astronauti delle agenzie che partecipano alle ricerche scientifiche a bordo. Più tardi avevamo scoperto che a dirigerlo sarebbe stato Doug Liman, già regista di Tom Cruise in Edge of Tomorrow e Barry Seal - Una storia americana.

Adesso un account Twitter che segue le missioni ed esplorazioni spaziali ci rivela che, nel mese di ottobre del 2021, Tom Cruise e Doug Liman raggiungeranno la Stazione Spaziale Internazionale con un volo Crew Dragon della Axion SpaceX. Si tratta di una piccola missione completamente privata, e sul post c'è scritto che c’è ancora un posto vuoto. Chi lo occuperà? Magari un'altra star. Lo scopriremo presto. Intanto la possibilità di Tom sul grande schermo e fra le stelle nel 2022 o 2023 si va concretizzando sempre più, quindi le spericolare sequenze d’azione di M:I7 e di Top Gun: Maverick potrebbero anche essere poca cosa rispetto a quanto ci mostreranno Doug e Tom nello spazio. Ovviamente stiamo scherzando, perché la nuova avventura dell'agente Ethan Hunt e il ritorno di Pete Maverick Mitchell ci garantiranno un altissimo grado di spettacolarità e secchiate di adrenalina.

So its confirmed that @CommanderMLA is flying the @Axiom_Space @SpaceX #CrewDragon tourist mission with Director @DougLiman & Tom Cruise. One seat still to be filled. They are to launch in October, 2021. pic.twitter.com/dn6SLvCOGz