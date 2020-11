I progressi del vaccino, finalmente una notizia positiva per i cinema di tutto il mondo

News Cinema

L’efficacia del vaccino targato dalla Pfizer arriva come benvenuta nota lieta di speranza per i cinema di tutto il mondo, che finalmente iniziano a rivedere la luce e a crescere in borsa.

L’inverno del nostro scontento è alle porte, ma finalmente il mondo dei cinema festeggia, con la sobrietà di chi vive una crisi senza precedenti, la notizia dell’efficacia di potenziali vaccini per il Covid-19. Sono le borse a farlo, in prima istanza, con un crollo di Zoom e Netflix e una crescita fino a oltre il 50% delle grandi catene di multisale americane quotate in borsa.

È la prima vera novità a generare ottimismo fra gli esercenti dopo tanto tempo, in un settore decimato dalla crisi sanitaria, in Italia come in Europa e nel mondo intero, Cina e parte dell’Asia escluse. Lo conferma il boss di Imax, Rich Gelfond, che parla di “un potenziale punto di svolta”, un game changer, “ci dà maggiore chiarezza su quando e come questa pandemia potrebbe finire”.

Certo, rimane la sfida logistica di distribuire centinaia di milioni e miliardi di dosi di vaccino in tutto il mondo, cosa che potrebbe convincere le major a rinviare ulteriormente i più attesi Blockbuster, come Wonder Woman 1984, attualmente previsti per dicembre, per poter massimizzare gli introiti.