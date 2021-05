I profumi di Madame Walberg: il trailer del film in uscita il 10 giugno al cinema

News Cinema

Interpretato da Emmanuelle Devos, I profumi di Madame Walberg è un inno alle fragranze in uscita dal 10 giugno al cinema per Satine Film. In anteprima il trailer.

Un incontro di sensi, tra il cinema e le fragranze, I profumi di Madame Walberg di Grégory Magne, distribuito da Satine Film dal 10 giugno, è un omaggio al profumo, non solo come cosmetico ma anche come strumento per esprimere la propria personalità e per evocare ricordi intimi passati.

Interpretata da Emmanuelle Devos (interprete anche dei film italiani Fai bei Sogni di Bellocchio e Dove non ho mai abitato di Franchi) e Grégory Montel (protagonista della serie di successo Netflix Chiami il mio agente!), questa inebriante commedia francese "punta dritta al cuore: lei 'naso' professionista altera e distaccata, lui autista di VIP genuino e alla mano, grazie ad un periodo difficile che entrambi stanno vivendo, nascerà una sottile intesa che, in punta di piedi, si trasformerà in un'amicizia autentica e salvifica."

La trama de I profumi di Madame Walberg

Guillaume sta divorziando, è in trattativa per l'affido della figlia e deve traslocare. Il suo lavoro come autista sembra essere l'unica certezza, soprattutto dopo esser diventato lo chaffeur personale di Madame Walberg, "naso" e profumiera di alto livello, nonché creatrice di una leggendaria fragranza di Dior. I due sono agli antipodi ma a poco a poco s'incoraggeranno a vicenda per riprendere in mano la loro vita. Quella che diventa, pian piano, la loro amicizia è una composizione che associa gli opposti… proprio come i profumi!

Il trailer de I profumi di Madame Walberg